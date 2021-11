Beatrice Egli (33) ist auch ohne einen Partner an ihrer Seite glücklich! Die Schlagersängerin geht schon seit einigen Jahren als Single durchs Leben. In den vergangenen Jahren wurden ihr zwar einige Flirts unterstellt – darunter mit ihrem Kollegen Florian Silbereisen (40). Doch bislang scheint die Musikerin immer noch nicht den Richtigen gefunden zu haben. Jetzt stellt Beatrice klar: Sie braucht keinen Mann in ihrem Leben!

Im Gespräch mit Bild erzählte die 33-Jährige, dass sie auch in diesem Jahr ohne Begleitung zum Weihnachtsfest ihrer Familie erscheinen werde. "Ich bin eine selbstbewusste, glückliche Frau und mache mein persönliches Glück nicht von einem Mann abhängig", meinte die "Mein Herz"-Interpretin. Beatrice genieße ihr Single-Leben momentan nämlich in vollen Zügen: "Und freue mich über alles, was ich erleben darf."

Trotzdem hoffe die Schweizerin natürlich, eines Tages doch noch die Liebe ihres Lebens zu finden. "Würde ich noch ans Christkind glauben, wie es meine Nichten und Neffen tun, würde ich mir wünschen, das alles zu teilen mit einem Menschen, den ich liebe", gab sie ehrlich zu. Doch Beatrice wolle realistisch bleiben. Sie wisse, dass es nichts bringe, sich ihren Traummann herbeizusehnen.

Getty Images Beatrice Egli im Dezember 2020 in Leipzig

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im November 2021

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

