Läuft wirklich etwas zwischen Beatrice Egli (31) und Florian Silbereisen (38)? Die Schlager-Stars gehören zu Deutschlands erfolgreichsten Musikern und sind beide Single – zumindest offiziell. In den vergangenen Monaten tauchten jedoch immer wieder Spekulation um eine angebliche Beziehung zwischen der ehemaligen DSDS-Gewinnerin und dem Ex-Partner von Helene Fischer (35) auf. Nun äußerte sich Beatrice erstmals zu den Gerüchten – und schaffte sie mit deutlichen Worten aus der Welt!

Im Interview mit Bunte.de erklärte die 31-Jährige: "Wenn es um die Liebe geht, freuen sich einige, wenn sie Leute verkuppeln können und auch das machen die Medien gerne – und von daher: Das sind keine schlimmen Gerüchte, finde ich." Die Berichte über eine Turtelei mit Florian würde sie viel mehr mit Humor nehmen. Die "Mein Herz"-Interpretin hat auch eine Idee, warum ständig Spekulationen über ihr Liebesleben aufkommen: "Man merkt einfach, dass sich die Leute wünschen, dass sich die Leute vermehren und lieben. Und das ist ja was Tolles. Von daher finde ich, das sind immer schöne Nachrichten, wenn es neue Liebesgeschichten gibt."

Klingt ganz so, als wäre Beatrice tatsächlich noch immer Single. Dass sie sich aber nach einem Partner sehnt, daraus macht sie kein Geheimnis. Kürzlich verriet sie in einem Interview erst, welche Eigenschaft ihr Traummann auf jeden Fall haben sollte: "Was mir total wichtig ist, ist Humor. Ich lache wahnsinnig gerne – und er muss auch frech sein."

Actionpress/ Sebastian Gabsch / Future Image Florian Silbereisen und Beatrice Egli bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Actionpress/ Gulotta, Francesco Florian Silbereisen und Beatrice Egli im März 2018

Actionpress/ KS-Fotografie Beatrice Egli, Sängerin

