Gibt es einen neue Stern am Modehimmel? Angelina Jolie (46) absolvierte im Oktober dieses Jahres einige Auftritte mit ihren Kindern. Zu den Red-Carpet-Events ihres neuen Films "Eternals" begleitete sie unter anderem auch Tochter Shiloh Jolie-Pitt (15). In hübschen Kleidern und mit etwas Make-up im Gesicht war die 15-Jährige kaum wiederzuerkennen. Ein Insider prophezeit daher nun: Shiloh wird bald eine große Modelkarriere starten. Mittlerweile liegen dem Promi-Spross wohl schon so einige Angebote vor. Doch was sagt Mama Angelina dazu? Die wolle ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Sie weiß, dass Shiloh vernünftig denkt und klug ist, aber sie will sie in ihren Entscheidungen nicht einfach sich selbst überlassen", verrät die Quelle gegenüber Life & Style.

