Shiloh Jolie-Pitt (15) könnte schon bald der nächste Star am Modehimmel werden. Die Tochter von Angelina Jolie (46) und Brad Pitt (57) konnte bereits aufgrund ihrer Eltern die Luft in Hollywood schnuppern – jetzt sieht alles danach aus, als würde sie bald ihre ganz eigene Karriere starten. Anders als ihre Eltern soll es für das Mädchen aber scheinbar nicht in Richtung Schauspielerei gehen, sondern in die Welt der Mode.

Heidi Klums (48) Tochter Leni Klum (17) machte es gerade erst vor: Sie startete ihre Modelkarriere im Alter von nur 16 Jahren und lief seitdem für mehrere namhafte Modedesigner über den Laufsteg. Jetzt verriet ein Insider gegenüber Life & Style, dass auch Shiloh bereits mehrere Angebote für Modeljobs bekommen hat. Angelina wolle ihre Tochter jedoch zu nichts drängen und versuche, sie bestmöglich auf ihrem Weg zu begleiten. Die Quelle erklärte, dass die "Maleficent"-Darstellerin "weiß, dass Shiloh ein kluges Köpfchen ist". Nichtsdestotrotz wolle sie die 15-Jährige bei ihren Entscheidungen beraten und unterstützen.

Das Rampenlicht ist der Teenager schließlich schon gewohnt – erst vor wenigen Wochen besuchte sie zusammen mit ihrer berühmten Mutter die Filmpremiere von "Eternals". Auf dem roten Teppich des Events trug Shiloh, genau wie ihre ältere Schwester Zahara (16) ein paar Tage zuvor, ein Kleid von Mama Angelina.

ActionPress Angelina Jolie und ihre Tochter Shiloh Jolie-Pitt

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt

