J.B. Smoove (55) ist total entzückt von Tom Holland (25) und Zendaya Coleman (25)! Der Schauspieler stand zuletzt gemeinsam mit den beiden Hollywoodstars für den Film Spider-Man: No Way Home vor der Kamera. In dem Marvel-Streifen spielen die jungen Darsteller ein Liebespaar. Auch im echten Leben führen Tom und Zendaya eine Beziehung. Wie ihr Kollege J.B. Smoove nun verriet, seien die beiden für ihn "das bezauberndste Paar der Geschichte".

"Oh, ich liebe die beiden. Ich liebe sie so sehr", plauderte der 55-Jährige in einem Interview mit Entertainment Tonight aus. Der Comedian könne von dem süßen Pärchen gar nicht genug kriegen. Damit J.B. Smoove sich noch lange an der Beziehung von Tom und Zendaya erfreuen kann, hatte er auch noch ein paar Tipps für die beiden parat. "Nehmt euch Zeit für die Liebe, aber auch Zeit für das Lachen", riet er. Dies und ein stressfreier Lebensstil seien seiner Meinung nach von Vorteil.

Ihre Beziehung hatten die beiden 25-jährigen Schauspieler lange von der Öffentlichkeit zu verbergen versucht. Doch als Paparazzi-Fotos auftauchten, auf denen sie sich küssten, äußerte sich Tom erstmals. "Ein Moment, von dem du dachtest, dass er zwischen zwei Menschen stattfindet, die sich lieben, ist jetzt ein Moment, der mit der ganzen Welt geteilt wird", erzählte er GQ.

Getty Images "Spider-Man"-Darsteller Zendaya und Tom Holland

Getty Images J.B. Smoove, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: Homecoming"

