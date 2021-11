Sind Tom Holland (25) und Zendaya (25) also tatsächlich ein Paar? Seit Monaten gibt es bereits Gerüchte, dass zwischen den beiden Spider-Man-Stars mehr laufen könnte. Vor allem nachdem im Sommer Paparazzi-Bilder auftauchten, die die beiden Schauspieler knutschend zeigen, war die Sache für viele Fans klar. Offiziell bestätigt haben Tom und Zendaya ihre Liebe aber noch nicht – bis jetzt. In einem Interview deuten die beiden nun allerdings an, dass sie verliebt sind.

Auf die Paparazzi-Kussfotos angesprochen, erklärte Tom gegenüber GQ: "Einer der Nachteile unseres Ruhms ist, dass man nicht mehr die Kontrolle über seine Privatsphäre hat. Ein Moment, von dem du dachtest, dass er zwischen zwei Menschen stattfindet, die sich lieben, ist jetzt ein Moment, der mit der ganzen Welt geteilt wird." Nanu? Zwischen zwei Menschen, die sich lieben? Bestätigt der 25-Jährige damit etwa die Beziehungsspekulationen? "Das ist keine Unterhaltung, die ich ohne sie führen kann. [...] Das ist nicht meine Geschichte, das ist unsere Geschichte. Wir werden darüber reden, wenn wir bereit sind, darüber gemeinsam zu reden", meinte er vielsagend.

Auch Zendaya scheut sich in dem Magazin-Interview nicht, wenn es um die Kussfotos mit Tom geht, von Liebe zu sprechen: "Ich denke, jemanden zu lieben, ist etwas Heiliges und etwas Besonderes und etwas, das nur die zwei Menschen, die sich lieben erleben und genießen sollten."

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

Getty Images Schauspieler Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: Homecoming"

Getty Images "Spider-Man"-Darsteller Zendaya und Tom Holland

