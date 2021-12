Erwarten Gerald und Anna Heiser (31) etwa Baby Nummer zwei? Im Januar dieses Jahres sind die Bauer sucht Frau-Stars zum ersten Mal Eltern geworden. Doch schon bald soll ihr kleiner Sohn Leon ein Geschwisterchen bekommen. Der Farmer und die gebürtige Polin haben dafür das nächste Jahr angesetzt. Ist Anna vielleicht jetzt schon in freudiger Erwartung? In ihrer Instagram-Story machte sie zumindest auf ein typisches Schwangerschaftsanzeichen aufmerksam: "Ich musste vorhin feststellen, dass ich seit einiger Zeit wieder komisch auf Gerüche reagiere. Ich habe vorhin Seife umgefüllt und mir wurde so übel von dem Geruch.”

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de