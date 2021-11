Werden Gerald und Anna Heiser (31) etwa ein weiteres Mal Eltern? Die Bauer sucht Frau-Stars durften sich im April über Nachwuchs freuen: Ihr Sohn Leon erblickte das Licht der Welt und ist seitdem der ganze Stolz der Wahlnamibianer. Der kleine Mann soll jedoch kein Einzelkind bleiben – die Blondine und der Farmer wünschen sich noch weitere Kids. Ob sich ihr Wunsch nun erfüllt hat? Anna scheint erste Anzeichen zu spüren...

In ihrer Instagram-Story teilte die gebürtige Polin ihren Verdacht mit ihren Fans. Anna berichtete: "Ich musste vorhin feststellen, dass ich seit einiger Zeit wieder komisch auf Gerüche reagiere. Ich habe vorhin Seife umgefüllt und mir wurde so übel von dem Geruch!" Ob die Influencerin etwa wieder ein Baby erwartet? Die Farmerin ist unsicher: "Aber schwanger kann ich eigentlich nicht sein..."

Die Fans der kleinen Familie müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie sich über erneute Baby-News freuen dürfen. Doch bis dahin gibt es sicherlich auch genug von Sohnemann Leon zu erfahren – immerhin wurde der Knirps gerade in der Kita angemeldet! Ein emotionaler Moment für Anna, wie sie versicherte: "Ich habe richtig Pipi in den Augen, weil Leon jetzt so schnell groß wird."

TVNOW / Christian Stiebahl Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, bekannt durch "Bauer sucht Frau"

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

