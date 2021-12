Seine Liebsten nehmen Abschied von Young Dolph! Mitte November machte die tragische Nachricht die Runde, dass der Rapper im Alter von nur 36 Jahren verstorben sei. Der in Chicago geborene Musiker war am helllichten Tage aus einem vorbeifahrenden Auto heraus kaltblütig erschossen worden. Neben seiner Freundin Mia Jaye hinterlässt der "Major"-Interpret zudem einen Sohn und eine Tochter. Zwei Wochen nach dem tödlichen Vorfall wurde Young Dolph nun zu Grabe getragen.

Wie People jetzt berichtete, fand die Beerdigung des Sängers am Dienstag im Kreise seiner Familie und Freunde in Memphis statt. Nachdem ein privater Gottesdienst in der First Baptist Church abgehalten wurde, war Young Doplh beisetzt worden. "Im Namen des Managements und der Mitarbeiter von N.J. Ford & Sons Funeral Home möchten wir unsere Trauer über das plötzliche Ableben von Adolph 'Main Man' Thornton Jr. ausdrücken", hieß es in einer Mitteilung des Bestattungsunternehmens. Die Mitarbeiter würden sich geehrt fühlen, die Familie des Verstorbenen betreut zu haben und man hoffe, dass die Dienste die Erwartungen der Verbliebenen übertroffen hätten.

Am selben Tag hatte die trauernde Partnerin von Adolph Thornton Jr., wie Young Dolph mit bürgerlichem Namen hieß, zum ersten Mal seit dessen Tod etwas auf ihrem Instagram-Account geteilt. "Lang lebe mein König, mein Herz, mein Seelenverwandter. Ich liebe dich", schrieb sie zu dem emotionalen Clip. Anschließend löschte Mia alle Beiträge von ihrem Profil. Allein das Video und einen weiteren Gedenkpost behielt die Beauty.

Getty Images US-Rapper Young Dolph

Getty Images Rapper Young Dolph bei einem Konzert

Instagram / iammiajaye Young Dolph mit seiner Freundin Mia Jaye und ihren Kindern

