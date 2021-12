Wie sehen die Stars heute aus? Im Januar startet in den US-Kinos der fünfte Teil der Scream-Reihe. Seit dem ersten Streifen, der 1996 das Grusel-Genre revolutionierte, sind bereits stolze 25 Jahre vergangen. Die vielleicht beste Nachricht für die Fans: Für das Sequel konnten mit Courteney Cox (57), David Arquette (50) und Neve Campbell (48) viele Darsteller des Originalcasts gewonnen werden. Erste Bilder zeigen, wie die drei im neuen Film aussehen.

Auf den offiziellen Filmplakaten sind Courteney, David und Neve mit der ikonischen Killer-Maske zu sehen. Die vielen Jahre seit dem ersten Teil der beliebten Reihe werden auch in der Handlung des Films vergangen sein – dementsprechend älter sehen auch die neuen alten Hauptdarsteller aus! Für Courteney waren die Dreharbeiten eine Reise in die Vergangenheit, wie sie Entertainment Weekly verriet: "Von der Sekunde an, als ich ans Set gekommen war, habe ich mich emotional ergriffen gefühlt."

Verstärkt habe diese Gefühle vor allem der Tod der Horrorfilm-Legende Wes Craven (✝76) im Jahr 2015. Der fünfte Teil wird der erste sein, bei dem das Mastermind der Reihe nicht Regie führt. Für Neve keine leichte Situation: "Der Gedanke, diesen Film ohne Wes zu machen, war für mich eine echte Herausforderung."

Anzeige

Getty Images Courteney Cox, 2019

Anzeige

Getty Images Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette, 2011

Anzeige

SIPA PRESS Wes Craven und Neve Campbell bei der Premiere von "Scream 3"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de