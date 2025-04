Deshalb ist Jenna Ortega wirklich bei "Scream" ausgestiegen

Jenna Ortega (22) hat nach ihrem plötzlichen Ausstieg aus der erfolgreichen Scream-Filmreihe nun erstmals über die Hintergründe gesprochen. Obwohl zunächst gemutmaßt wurde, dass es an einem vollen Zeitplan oder finanziellen Differenzen gelegen habe, stellt die Schauspielerin nun klar, dass dem nicht so war. In einem Interview mit The Cut erklärte sie, der wahre Grund sei die Entlassung ihrer Kollegin Melissa Barrera (34) gewesen. Jenna, die in den letzten beiden Filmen Tara Carpenter spielte, erfuhr von den Vorgängen und entschied sich daraufhin, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. "Wenn 'Scream VII' nicht mit diesem Team von Regisseuren und den Leuten, die ich ins Herz geschlossen hatte, zustande kommen würde, dann schien es mir damals nicht der richtige Schritt für meine Karriere zu sein", sagte sie.

Melissa Barrera, die in den letzten Filmen wie Jenna eine Hauptrolle spielte, wurde von den Produzenten entlassen, nachdem sie in sozialen Medien Äußerungen zu politischen Konflikten gemacht hatte. Diese sorgten für hitzige Debatten und führten laut Variety dazu, dass Spyglass Media Group ihren Rückzug erklärte. Kurz darauf entschied sich auch der Regisseur Christopher Landon (50), das Projekt zu verlassen, und nannte den gesamten Prozess rückblickend ein "Albtraum-Szenario". Letztendlich übernahm Kevin Williamson (60), der ursprüngliche Drehbuchautor der Reihe, die Leitung für "Scream VII", während Schauspielerin Neve Campbell (51) ihr Comeback in das Franchise feierte.

Jenna Ortega strebt nun andere Projekte an, die ihrer Karriere neue Richtungen aufzeigen könnten. Die Schauspielerin hatte bereits im vergangenen Jahr mit Netflix' Wednesday und dem Kinofilm "Beetlejuice Beetlejuice" große Erfolge gefeiert und möchte sich künftig verstärkt auf originelle Geschichten konzentrieren. "Ich durfte bereits mehrere Franchises begleiten", sagte sie und verriet, dass sie zunehmend Interesse daran habe, mit neuen Regisseuren an frischen, mutigen Filmen zu arbeiten. So engagiert sie sich derzeit etwa für ein Projekt von der Filmproduktionsgesellschaft A24. Schon von Beginn ihrer Karriere an zeigte sie ein Gespür für außergewöhnliche Rollen und scheut sich nicht, Risiken einzugehen, die ihr kreative Freiheit ermöglichen.

Landmark Media Press and Picture Plakat zu "Scream 5" mit Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Marley Shelton und Jack Quaid

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

