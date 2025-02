Matthew Lillard verrät Details zu legendärem "Scream"-Dreh

Matthew Lillard (55), bekannt aus dem Slasher-Klassiker Scream von 1996, hat jetzt während eines Panels auf der MegaCon in Orlando aufregende Neuigkeiten verkündet. Der Schauspieler kehrt zur beliebten Horror-Reihe zurück und wird im Februar 2026 in "Scream 7" erneut zu sehen sein. "Ich wurde seit dem ersten Film buchstäblich 1.000 Mal am Tag gefragt, ob ich zurückkomme. Und ich freue mich zu verkünden, dass es so ist", verriet er laut People den jubelnden Fans. Auf die Frage, ob er seine damalige Rolle als Stu Macher wieder aufnimmt, scherzte Matthew: "Ich komme zurück als eine gute Fee. Es wird der Hammer!" Auch sein ehemaliger Co-Star Skeet Ulrich (55) freute sich: "Matt hat mich angerufen, als es offiziell wurde. Jeder, der ihn kennt, weiß, wie sehr er sich das gewünscht hat."

Der Schauspieler nutzte das Event auch, um in Erinnerungen an die Dreharbeiten zu schwelgen. Für ihn und die restlichen "Scream"-Darsteller sei der Film ein "unvergessliches Abenteuer" gewesen. Der Schauspieler verglich das Set mit einem ausgelassenen College-Erlebnis. Nach nächtelangen Drehs versammelten sich die jungen Stars – darunter Neve Campbell (51), Rose McGowan (51) und David Arquette (53) – häufig in Arquettes Hotelzimmer, um bei Drinks gemeinsam abzuschalten. Damals hätten weder die Schauspieler noch das Team geahnt, dass der Film zu einem Genreklassiker werden würde. Tatsächlich drohte die Produktion anfangs sogar stillgelegt zu werden – erst eine eilig zusammengestellte Schnittfassung der ikonischen Eröffnungsszene mit Drew Barrymore (49) konnte die Produzenten überzeugen. Diese Rückschläge schweißten die Beteiligten umso mehr zusammen, und Matthew schwärmte davon, dass viele der Freundschaften bis heute bestehen.

Für Matthew Lillard war "Scream" nicht nur beruflich, sondern auch persönlich ein Wendepunkt. Der aus Michigan stammende Schauspieler, der zuvor vor allem in kleineren Projekten tätig war, wurde durch seine Darstellung des zittrigen Stu Macher zum Publikumsliebling. Privat beschreibt er sich als Familienmensch, der seit Jahren glücklich verheiratet ist und drei Kinder hat. Fans schätzen ihn nicht nur für seine komödiantischen Qualitäten, sondern auch für sein Engagement abseits der Leinwand. So zeigt sich Lillard in Interviews und sozialen Medien stets bodenständig und humorvoll – was zweifellos dazu beiträgt, warum viele so begeistert darauf warten, ihn in "Scream" wiederzusehen.

CapitalPictures Courteney Cox, Jamie Kennedy und Neve Campbell in "Scream"

Getty Images Ein Schauspieler trägt die Maske aus dem Film "Scream" bei der Vorstellung von "Scream VI" in Sydney

