Viele Menschen verbinden Weihnachten mit George Michael (✝53). Der Wham!-Sänger sorgte mit seinem Song "Last Christmas" für einen der größten Ohrwürmer für die Feiertage. Der Brite starb am ersten Weihnachtsfeiertag 2016 an einem Herzinfarkt, aber auch heute ist er noch unvergessen. Doch nicht nur durch seine musikalischen Werke sorgt der Künstler jährlich für Weihnachtsstimmung – für die Menschen in seiner Heimatstadt überlegte sich George zu Lebzeiten etwas ganz Besonderes.

Der Musiker war jährlich für die Kosten der Weihnachtsdekoration in seinem Wohnviertel in London aufgekommen. Wie Ham&High jetzt berichtet, finanziert der "Carless Whisper"-Interpret wohl auch heute noch die festliche Beleuchtung. "George Michael war viele Jahre unser anonymer Spender und hat die Weihnachtslichter geliebt. Glücklicherweise unterstützt uns sein Nachlass weiterhin", offenbarte ein Angestellter eines lokalen Immobilienunternehmens jetzt.

Auch Georges Schwester Melanie setzte Gepflogenheiten ihres Bruders nach dessen Tod fort und verschickte an den Feiertagen Nachrichten an dessen Fans. Sie verstarb jedoch unerwartet am dritten Todestag des Sängers. Im vergangenen Jahr setzte daraufhin ihre jüngere Schwester Yioda die Tradition der Familie fort.

Getty Images Andrew Ridgeley und George Michael im

Getty Images George Michael im September 2012

Getty Images George Michael, Juli 1985

