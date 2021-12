Einmal mit einer prominenten Person telefonieren – dieser Wunsch könnte heute Abend mit ein wenig Glück tatsächlich in Erfüllung gehen. Jedes Jahr machen sich viele, viele Stars und Sternchen Anfang Dezember im ZDF für die Hilfe von Kindern in Notsituationen stark. Telefonisch nehmen die VIPs Geldspenden entgegen. Auch in diesem Jahr steht für den guten Zweck ein wahres Star-Aufgebot bereit. Welche Promis heute Abend an den Hörern sitzen, erfahrt ihr hier!

Auf Instagram gaben die Veranstalter bereits bekannt, dass Cathy Hummels (33) schon ab dem Nachmittag Backstage durch den Abend führen wird. Bild weiß die restlichen prominenten Gäste. Neben Moderatorin Sophia Thomalla (32) und ihrem Schatz Alexander Zverev (24), dem Traumpaar Jana Ina (44) und Giovanni Zarrella (43) und den Eheleuten Annemarie (44) und Wayne Carpendale (44) werden auch Bauer sucht Frau-Ikone Inka Bause (53) und Schauspielerin Uschi Glas (77) anwesend sein.

Auch The Masked Singer-Teilnehmer Samuel Koch (34), Germany's next Topmodel-Siegerin

Alex Mariah Peter und Model Franziska Knuppe (46) wollen möglichst viel Geld für die Kinder ertelefonieren. Ebenso wie Schauspieler Hardy Krüger Jr. (53), Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos (41), Entertainer Riccardo Simonetti (28), Unternehmerin Dagmar Wöhrl (67) und Ex-Box-Profi Wladimir Klitschko (45). Und das sind nur einige Beispiele – vor Ort sind noch weitere bekannte Persönlichkeiten dabei.

