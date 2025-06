Simone Thomalla bewundert die Stärke ihrer Tochter Sophia

Simone Thomalla (60) hat sich im Podcast "M wie Marlene" offenherzig über ihre Beziehung zu ihrer Tochter Sophia Thomalla (35) geäußert. Während sie über ihre Rolle als Mutter spricht, gestand die Schauspielerin, dass das Ausziehen ihrer Tochter das bisher Schwierigste in ihrem Leben gewesen sei. "Ich dachte, die ist dann immer für dich da. Dann ist die erwachsen, lebt ihr Leben und sucht sich auch noch einen Mann, der in der Weltgeschichte herumspielt. Wie unfair ist das denn?", scherzte sie über Sophias Beziehung zum Tennis-Star Alexander Zverev (28). Derzeit befindet sich die Moderatorin in Thailand für Dreharbeiten, während Alexander bei den French Open spielt.

Simone beschrieb eindrücklich, wie wichtig der Kontakt mit ihrer Tochter für sie ist. Sie erinnerte sich an einen Moment, in dem sie auf einen Anruf von Sophia gewartet hatte. Als sie schließlich einen verpassten Anruf sah, fiel ihr ein Stein vom Herzen. "Wie abhängig man davon ist, dass das Kindchen anruft. Da ist man so sehr Mama", schilderte sie. Die Schauspielerin sieht ihre Tochter als starke Frau, die viel mit sich selbst ausmacht. "Sophia war eigentlich immer ziemlich stark, obwohl ich weiß, dass das eine Art Schutzhaltung ist", betonte Simone und nannte die Gegensätzlichkeit der beiden Frauen als prägende Eigenschaft ihrer Beziehung: "Gerade, weil ich so sensibel bin, glaube ich, ist Sophia ein Stück härter als ich."

Die Mutter-Tochter-Beziehung der beiden ist seit jeher eng, auch wenn beide starken Persönlichkeiten ihren eigenen Weg gehen. Sophia, die sich längst aus dem Schatten ihrer prominenten Mutter herausbewegt hat, gewann 2010 die Show Let's Dance und ist inzwischen eine gefragte Moderatorin und Unternehmerin. Simone äußerte sich mit Stolz über ihre Tochter, betonte jedoch, dass sie selbst von Sophia in den letzten Jahren viel gelernt habe. Trotz der Entfernung und ihrer eigenen, bewegten Vergangenheit als alleinerziehende Mutter schätzen die beiden diese besondere Bindung.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

Anzeige Anzeige