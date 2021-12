Mirco Nontschew beunruhigte seine Liebsten! Seit wenigen Stunden ist es traurige Gewissheit: Der Komiker ist tot. Laut Angaben der Polizei wurde die Leiche des Entertainers am vergangenen Freitag gegen Nachmittag in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden. Die Todesursache ist bisher noch unklar. Ein Fremdverschulden wird zwar ausgeschlossen, doch jetzt stellte sich heraus: Mircos Familie hatte sich schon länger Sorgen um ihn gemacht!

Wie Bild berichtete, sollen die Angehörigen des TV-Stars bereits einige Tage vor seinem Tod nichts mehr von ihm gehört haben. Sie schalteten daraufhin die Polizei ein, welche die Feuerwehr alarmierte, um sich Zugang zu Mircos Wohnung zu verschaffen. Dort soll der 52-Jährige bis zuletzt alleinstehend gelebt haben. Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Falls dauern nun noch an.

Zuletzt stand Mirco für das erfolgreiche Format "LOL – Last One Laughing" vor der Kamera. Über diese Aufgabe soll der gebürtige Berliner laut Aussagen aus seinem Umfeld auch äußerst stolz und glücklich gewesen sein. Mit seinem Können in dieser Branche galt er bei seinen Kollegen sogar als Angstgegner, der meist ungeschlagen blieb.

Getty Images Mirco Nontschew, Comedian

Getty Images Mirco Nontschew, Komiker

United Archives GmbH / ActionPress Mirco Nontschew, Tanja Schumann, Stefan Raab, Wigald Boning und Stefan Jürgens, 1995

