Dritter Todestag: Mirco Nontschew (†52) bleibt unvergessen

Vor drei Jahren erschütterte eine traurige Nachricht die Comedy-Welt: Mirco Nontschew (✝52), einer der beliebtesten Komiker des Landes, wurde im Alter von nur 52 Jahren leblos in seiner Wohnung im Berliner Bezirk Lankwitz aufgefunden. Die Todesmeldung ließ nicht nur seine Fans tief betroffen zurück – auch seine Kollegen trauerten um den talentierten Entertainer. Seine Karriere begann in den frühen 90ern mit einem Senkrechtstart: Mit seinem Talent für Mimik, Timing und Slapstick wurde er das Gesicht von "RTL Samstag Nacht". Über fünf Jahre hinweg begeisterte Mirco ein Millionenpublikum und prägte die goldene Ära des deutschen Fernsehhumors maßgeblich mit.

Nach dem Ende von "RTL Samstag Nacht" im Jahr 1998 wagte er den nächsten Schritt und bekam 2001 seine eigene Sendung: "Mircomania". Seine Vielseitigkeit bewies er auch als Schauspieler, etwa in der Kultkomödie "7 Zwerge – Männer allein im Wald", wo er an der Seite von Otto Waalkes (76) in seiner Rolle als Tschakko glänzte. Zuletzt war er in der Erfolgsserie LOL: Last One Laughing zu sehen, deren dritte Staffel sein letztes großes Projekt wurde. Mit seinem einzigartigen Charisma bleibt Mirco unvergessen – nicht nur als Berufskomiker, sondern als ein Mensch, der Lachen in die Welt brachte.

Was bleibt, sind Erinnerungen – und die schmerzliche Frage nach dem Warum. Der Leichnam des Ausnahmetalents wurde am 3. Dezember 2021 in seiner Berliner Wohnung entdeckt, nachdem Angehörige Alarm geschlagen hatten, weil sie Mirco über mehrere Tage nicht erreichen konnten. Der darauf folgende Obduktionsbericht brachte etwas Licht ins Dunkel: "Er ist eines natürlichen Todes verstorben", erklärte sein Manager Bertram Riedel damals gegenüber Bild. Doch welche genaue Ursache dahintersteckt, wurde nie öffentlich kommentiert. Riedel appellierte eindringlich: "Uns ist wichtig, dass die Spekulationen aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann." Einen Monat später wurde Mirco im engsten Kreis beigesetzt.

Actionpress / GALUSCHKA,HORST Das Team von "Samstag Nacht"

Public Address / ActionPress Mirco Nontschew bei der "Johannes B. Kerner Show", 2006

