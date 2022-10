"RTL Samstag Nacht": Tränenreicher Tribut an Mirco Nontschew

Der Schmerz sitzt bei Mirco Nontschews Wegbegleitern noch immer tief. Im Dezember vergangenen Jahres war der Comedian leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Sein Tod sorgte nicht nur für seine Fans für große Trauer, auch seine Kollegen waren untröstlich. Die Karriere des gebürtigen Berliners begann in der Fernseh-Comedy-Reihe "RTL Samstag Nacht" – ihm zu Ehren erinnerten sich heute Abend die einstigen Co-Stars an den gefeierten Komiker.

Es wurde still, als die Bilder des verstorbenen Ausnahmetalents über die Leinwand flimmerten. "Mirco ist nicht mehr da, es ist ein riesiges Loch, ein sehr großes Loch", begann Hugo Egon Balder (72). Der Moderator erzählte, dass er mit Mirco kurz vor seinem Tod über das Comeback der Show gesprochen habe: "Ich kann mich erinnern, als wir das vorbereitet haben. 'Das wird irgendwie sehr spaßig'. Zwei Tage später im Dezember haben wir erfahren, dass er gestoben ist." Esther Schweins und Tanja Schumann (60) konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, während Mircos bekannteste Sketche gezeigt wurden.

Doch auch das Publikum war zutiefst gerührt – nach den zahlreichen Szenen kam es zu tosendem Applaus und Standing Ovations. Auch Olli Dittrich (65) erinnerte sich an die erste Begegnung mit Mirco, die laut dem Schauspieler "außerordentlich" gewesen sein soll. "Den habe ich sehr in meinem Herzen", lauteten abschließend seine liebevollen Worte.

RTL / Willi Weber Die Besetzung von "RTL Samstag Nacht"

Getty Images Esther Schweins, Juni 2022

Getty Images Mirco Nontschew, Komiker

