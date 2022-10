"RTL Samstag Nacht"-Comeback: Fans vermissen Mirco Nontschew

Dieser Abend war Mirco Nontschew gewidmet. Der Comedian wurde vor allem durch die Fernsehshow "RTL Samstag Nacht" bekannt, wo er neben Hugo Egon Balder (72) oder Olli Dittrich (65) das Publikum zum Lachen brachte. Im Dezember vergangenen Jahres verstarb Mirco plötzlich und hinterließ seine Fans und Angehörigen in großer Trauer. Nun wurde die Fernsehshow neu aufgelegt und ihm gewidmet – doch die Fans vermissen Mirco noch immer schmerzlich.

Am gestrigen Abend wurde "RTL Samstag Nacht" ausgestrahlt und die Comedians erinnerten sich an ihren verstorbenen Kollegen, der an diesem Tag Geburtstag gefeiert hätte. Für die Zuschauer war es aber nicht mehr dasselbe: "Ich freue mich sehr auf 'RTL Samstag Nacht'. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn Mirco auch dieses Mal noch ein Teil davon wäre – er wird fehlen!", schrieb etwa eine Zuschauerin auf Twitter. Ein anderer User gedachte ihm ebenfalls: "Mirco wird einfach immer so ein großer Teil meiner Kindheit bleiben. Unvergessen und Happy Birthday da oben."

Die Show rührte auch die anwesenden Gäste zu Tränen. Als ein Clip mit Mircos besten Sketches gezeigt wurde, kamen sogar Esther Schweins (52) und Tanja Schumann (60) die Tränen. "Mirco ist nicht mehr da, es ist ein riesiges Loch, ein sehr großes Loch", betonte außerdem Hugo Egon Balder, der damals Mircos Talent als erstes entdeckt hatte.

Actionpress / GALUSCHKA,HORST Das Team von "Samstag Nacht"

RTL / Willi Weber Die Besetzung von "RTL Samstag Nacht"

Getty Images Mirco Nontschew, Comedian

