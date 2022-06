Im Juli: Große Abschiedsfeier für Mirco Nontschew geplant

Mirco Nontschew soll mit guter Laune verabschiedet werden. Im Dezember 2021 schockierte der überraschende Tod des Comedians ganz Deutschland. In der dritten Staffel von LOL: Last One Laughing Germany war er im April jedoch noch ein letztes Mal zu sehen. Die Season wurde ihm sogar gewidmet. Nun ist dem verstorbenen Komiker zu Ehren etwas Neues geplant: Freunde und Familie wollen eine große Abschiedsfeier für Mirco abhalten!

Wie Bild berichtet, soll es im Juli bereits so weit sein. Angeblich ist die Veranstaltung in einem kleinen Ort in Brandenburg geplant. 250 Menschen aus Mircos Freundes- und Familienkreis sind eingeladen. Das Ganze soll zudem ganz im Zeichen des Frohsinns stehen und gute Laune herrschen. So können die Gäste in Gedenken an den Berliner musikalische und künstlerische Einlagen aufführen.

Die offizielle Beerdigung hat bereits im Januar stattgefunden. Details zu der Bestattung wurden nicht preisgegeben. Seinem Manager zufolge wurde Mirco aber im engsten Familienkreis beigesetzt. Dazu zählen unter anderem zwei leibliche Töchter und eine Stieftochter des TV-Stars.

