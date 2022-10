Comedian Mirco Nontschew wäre heute 53 Jahre alt geworden

Heute wäre Mirco Nontschew 53 Jahre alt geworden. Der beliebte Comedian wurde vergangenen Dezember leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Sein plötzlicher Tod sorgte bei seinen Kollegen für große Trauer. Die Fans des Komikers konnten ihn zuletzt in der Show LOL: Last One Laughing sehen, in der er das Publikum bekanntermaßen zum Lachen gebracht hatte. Anlässlich seines Geburtstages blickt Promiflash auf die Karriere des gebürtigen Berliners zurück.

Mirco wurde 1993 durch seinen Auftritt in der Fernseh-Comedy-Reihe "RTL Samstag Nacht" bekannt – bis zum Ende im Jahr 1998 blieb er der Show erhalten. Anschließend hatte der gebürtige Berliner im Jahre 2001 seine eigene Sendung namens "Mircomania". Doch auch schauspielerisch machte er sich einen Namen: An der Seite von Otto Waalkes (74) war er als einer der sieben Zwerge im Film "7 Zwerge – Männer allein im Wald" zu sehen. Sein aktuellstes Projekt war "LOL: Last One Laughing", in deren dritter Staffel Mirco noch zuletzt mitgewirkt hatte.

Mirco bleibt weiterhin unvergessen – die Show, der er seinen Erfolg zu verdanken hat, kehrt am Samstag auf die Bildschirme zurück und erinnert an den 52-Jährigen. Gegenüber Bild verriet sein einstiger Co-Star Esther Schweins (52) Details über das Comeback der Sendung: "Unsere Reunion wird ein großes Abenteuer. Es ist für uns alle eine große Freude." Des Weiteren betonte sie: "[...] Es geht um ein Tribut, dass wir Mirco gegenüber zollen wollen."

action press/ S. Gregorowius/ RTL Mirco Nontschew als Moderator von "Shooting Stars"

Actionpress / GALUSCHKA,HORST Das Team von "Samstag Nacht"

United Archives GmbH Mirco Nontschew und Esther Schweins mit der Comicfigur "Kleines Arschloch", 1997

