Braucht Chris Broy (32) etwa fachkräftige Unterstützung? Der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer und seine Ex Evanthia Benetatou (29) haben vor einigen Monaten gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Der kleine Junge lebt aber bei seiner Mama und Chris kann ihn nur ab und zu besuchen. Jetzt verriet der TV-Star allerdings: In der Regel wird er bei den Papa-Sohn-Treffen immer begleitet – und zwar von seiner Mutter.

In einer Instagram-Fragerunde wollten die Fans des Kölners wissen, ob seine Mutter das Enkelkind schon kennengelernt habe. "Sie ist eigentlich immer dabei, wenn ich den Kleinen sehe", verriet Chris daraufhin. Warum George Angelos' Oma immer mit von der Partie ist, führte er jedoch nicht weiter aus. Liegt es etwa daran, dass sich der 32-Jährige in seiner neuen Vaterrolle noch etwas unbeholfen fühlt oder möchte Chris' Mutter einfach nur jeden Moment mit dem Baby auskosten?

Eva hatte zuletzt jedenfalls absolut deutlich klargestellt, dass sie George nur ungern in die alleinige Obhut seines Vaters gebe. Ein Fan fragte sich, ob die Bachelor-Bekanntheit ihr Kind in einem Notfall eher bei ihrem Ex oder bei ihrer Mutter lassen würde. "Gott bewahre! Aber es wäre definitiv meine Mutter", lautete die eindeutige Antwort der Brünetten, die sie aber nicht näher erklärte.

