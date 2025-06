Optik oder Charakter? Darauf achtet Chris Broy in der Liebe

Chris Broy (36) spricht in einer aktuellen Instagram-Fragerunde offen über das Thema Liebe. Seit seiner Trennung von seiner Freundin Bella im April dieses Jahres ist der Reality-TV-Star wieder Single. Ein neugieriger Fan wollte wissen, was ihm bei der Partnerwahl wichtiger sei: Optik oder Charakter. Chris antwortete darauf ungewöhnlich klar: "Ich verliebe mich eigentlich immer nur in den Charakter! Klar ist Äußerlichkeit auch sehr, sehr wichtig – aber das, was hält, ist der Charakter." Nachdenklich fügte er hinzu, dass die anfängliche Euphorie durch die "rosarote Brille" dazu führen könne, Dinge zu übersehen, die später zu Problemen werden.

Doch Chris äußerte sich noch weiter und teilte dabei seine Erfahrungen aus vergangenen Beziehungen. Seine Bemerkung über die "rosarote Brille" macht allerdings neugierig. Anscheinend hat der Influencer seit seiner Trennung viel über seine vergangenen Beziehungen reflektiert. Aus der Vergangenheit hat er offenbar wertvolle Lektionen mitgenommen: "Man sieht und akzeptiert am Anfang vieles, was später zu Schwierigkeiten führen kann", erklärte er. Auf weitere persönliche Details ging der Reality-Star allerdings nicht ein und ließ offen, ob er aktuell besonderes Interesse an einer Person hat.

In der Vergangenheit deutete seine Ex-Freundin Bella an, dass vor allem unterschiedliche Herangehensweisen ihre Beziehung belasteten. Bella erklärte einst, dass sie in Konfliktsituationen auf der Suche nach sofortigen Lösungen war, während Chris Ruhe und Abstand bevorzugte. Diese Differenzen könnten Anlass für Chris' reflektierte Haltung zu langfristiger Partnerschaft sein. Der Reality-Star, der durch Social Media inzwischen eine große Fangemeinde hat, gibt trotz der Herausforderungen in der Liebe nicht auf und scheint die Erfahrungen aus seiner letzten Beziehung aktiv in seine Vorstellungen von der Zukunft einzubauen.

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

Promiflash Chris Broy und Bella bei den Reality Awards in Köln, Dezember 2025

