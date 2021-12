Nils Kloess und seine Hofdame Vanessa haben sich offenbar gesucht und gefunden! Nach der Abreise von Single-Dame Sabrina ging es mit dem Mutterkuhhalter und seiner Bauer sucht Frau-Teilnahme nur noch bergauf: Er lud Vanessa auf seinen Hof ein und es knisterte gewaltig. Beim großen Wiedersehen haben die beiden Turteltauben sogar schon ihre gemeinsame Zukunft geplant. Jetzt ging der Landwirt den nächsten Schritt: Nils hat Vanessa seine Gefühle gestanden!

Via Instagram gewährt Nils Einblicke in sein Liebesglück. Und dabei hält der TV-Bauer auch nicht seine Emotionen zurück. Unter einem der Schnappschüsse, die ihn an der Seite seiner Liebsten zeigen, schwärmte Nils beispielsweise: "Der schönste Weg ist der gemeinsame. Ich werde immer bei dir sein, mein Schatz!" Unter ein Bild, auf dem sich die beiden küssen, schrieb der 33-Jährige sogar die magischen Worte: "Ich liebe dich, mein Schatz!"

Sieht also ganz so aus, als seien Nils und Vanessa ein Herz und eine Seele. Die zwei versuchen auch, so oft es geht ihre Zeit gemeinsam zu verbringen. Am vergangenen Nikolaustag machten die beiden zum Beispiel einen Ausflug auf den Aachener Weihnachtsmarkt – auf ihrem Instagram-Profil teilte die Blondine sogar ein Foto von ihrem Besuch.

Instagram / nils_bauer_sucht_frau_2021 Nils Kloess mit seiner Hofdame Vanessa

Instagram / nils_bauer_sucht_frau_2021 Nils und Vanessa im Dezember 2021

Instagram / vanessa.bauersuchtfrau2021 "Bauer sucht Frau"-Nils mit seiner Partnerin Vanessa

