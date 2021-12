Was erwartet die Are You The One?-Zuschauer in der neuen Staffel? Allzu lange müssen sich die Fans des Reality-TV-Formats nicht mehr gedulden – bereits am 14. Dezember startet die Kuppelshow in eine neue Runde. Moderiert wird das ganze Spektakel wieder von Gastgeberin Sophia Thomalla (32). Auch die flirtwütigen Kandidaten sind bekannt. Doch können sie ihre Vorgänger in Sachen Unterhaltung überhaupt noch toppen?

Eine kurze Vorschau bei RTL+ gewährt erste Einblicke in die kommenden Folgen – und die haben es in sich: In der TV-Villa gibt es nicht nur jede Menge Drama, sondern auch heiße Flirts und leidenschaftliche Küsse. In einer Szene ist sogar schon zu sehen, wie sich das Bettlaken mit verdächtigen Bewegungen hebt. Ob die Singles keine moralischen Grenzen haben? Teilnehmer Antonio ist sich jedenfalls schon mal sicher: "Hier drinnen gibt es keine Ehre!"

Selbstverständlich gibt es auch diesmal wieder einen Boom-Boom-Room – und der wird offenbar ganz schön häufig benutzt. Im kurzen Vorspann ist bereits zu hören, wie Single-Boy Jordi der Meinung ist: "Ich könnte mit allen Frauen hier im Boom-Boom-Room sein!" Bleibt abzuwarten, ob sich seine Aussage bestätigen wird.

TVNOW / Markus Hertrich Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

RTL / Markus Hertrich Antonino, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Jordi, "Are You the One?"-Kandidat

