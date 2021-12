Are You The One? geht in eine neue Runde – und diese Singles hoffen darauf, ihr Perfect Match zu finden! Erst im September kam die Promi-Ausgabe der Datingshow zu einem Ende. Bei der Suche ihres Gegenstücks waren die VIPs jedoch wenig erfolgreich und verpassten letztendlich ihre Prämie. Ab dem 14. Dezember werden die Normalos in einer neuen Runde mit Moderatorin Sophia Thomalla (32) nun versuchen, es besser zu machen. Diese 21 Kandidaten begeben sich in der kommenden Staffel auf TV-Liebessuche!

Auch in der kommenden Ausgabe wird wieder eine bunte Mischung an flirtfreudigen Singles zu sehen sein, wie RTL nun bekannt gab. Eine davon ist Zaira, die sehr ambitioniert an die Sache herangeht und ein klares Ziel vor Augen hat: In fünf Jahren möchte sie mit ihrem zweiten von vier Kindern schwanger sein. Der gebürtige Brasilianer William hingegen ist bereits Vater. Entsprechend sucht der 32-Jährige eine Frau, die seine Tochter akzeptiert. Auch ein bekanntes Gesicht ist mit von der Partie: Soldatin Dana Feist hatte 2019 bereits bei Love Island ihr Glück gesucht.

Die 23-jährige Monami und die 24-jährige Joelina haben klare Vorstellungen ihres Traumtypen mitgebracht. Während Letztere auf Surfer- und Skater-Boys steht, fasst Monami vorwiegend Jungs mit Bierbäuchen ins Auge. Womöglich kann sich eine davon für Tim begeistern. Er wohnt noch bei seinen Eltern und hat kein Problem damit, mehrere Frauen zu küssen, um letztendlich sein Perfect Match zu finden. Der 21-Jährige war bereits 2018 bei Ninja Warrior Germany zu sehen.

Außerdem mit dabei sind der freiheitsliebende Basketball-Team-Manager Andre, Fitnesstrainer Antonino und Student Dustin. Ebenfalls an der Uni eingeschrieben ist die 22-jährige Estelle, die lange braucht, um sich auf einen Mann einzulassen. Fitnesstrainerin Isabelle, Kauffrau Jessica und Erzieherin Kerstin suchen ebenfalls ihr Perfect Match – und finden es womöglich in Hotelfachmann Jordi, Student Leon oder Barkeeper Marius.

Die 24-jährige Bankberaterin Marie, der 23-jährige Max, Be- und Entlader Mike sowie die 27-jährige Raphaela werden sich ebenfalls ins TV-Abenteuer stürzen. Ab Folge neun wird schließlich auch noch eine Nachrückerin die Show aufmischen. Sozialpädagogin Desirée wird nachträglich in die Villa einziehen.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Dana, "Are You the One?"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Zaira, "Are You the One?"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tim, "Are You the One?"-Kandidat

RTL Jessica, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Isabelle, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Dustin, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Antonino, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Andre, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Leon, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Marie, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Kerstin, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Jordi, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Joelina, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Max, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Marius, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Monami, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich William, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Estelle, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Desirée, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Raphaela, "Are You the One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Mike, "Are You the One?"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de