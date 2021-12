Die Welt der Bassisten hat einen ihrer größten Stars verloren: Der Musiker Robbie Shakespeare (✝68) ist mit gerade einmal 68 Jahren verstorben! In der Reggae-Szene galt der in Kingston geborene Jamaikaner als absolute Legende. Während seiner Karriere arbeitete er unter anderem sogar mit Bob Marley (✝36) zusammen, der für Hits wie "No Woman, No Cry" bekannt ist. Mit seinem Musikerkumpel Sly Dunbar (69) machte er sich außerdem mit dem Duo Sly & Robbie einen Namen. Nun bestätigte ein enger Freund seinen Tod.

Die Nachricht über Robbies Ableben überbrachte ein Kumpel The Jamaica Gleaner. Demnach war es dem Keyboarder schon seit einiger Zeit gesundheitlich nicht mehr gut gegangen. Er habe sich vor Kurzem sogar in Florida einer Operation an der Niere unterzogen. Dorthin war Robbie ausgewandert, lag dort allerdings bis zuletzt in einem Krankenhaus. Offensichtlich konnte er sich von seiner Krankheit nicht mehr erholen.

Für Jamaika ist Robbies Tod ein herber Schlag. In seiner Heimat wurde der 68-Jährige nämlich für seine Leistungen sehr geehrt. Olivia "Babsy" Grange, die Jamaikanische Ministerin für Unterhaltung erklärte gegenüber der Zeitung: "Robbies Tod wird in der Branche im In- und Ausland deutlich zu spüren sein. Mein Beileid gilt denjenigen, die er hinterlässt."

Getty Images Lloyd "Gitsy" Willis und Robbie Shakespeare, Bassisten unter sich

Getty Images Sly & Robbie bei einem Auftritt in Montreux, Juli 2009

Getty Images Lloyd "Gitsy" Willis und Robbie Shakespeare bei einem Konzert im August 2011 in Budapest

