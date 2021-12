Die Queen (95) präsentiert der Welt einmal mehr ein bislang unveröffentlichtes Familienfoto! Nicht selten werden die gerahmten Erinnerungen der britischen Königin zum Thema: Wer oder was auf dem Schreibtisch, der Kommode oder dem Beistelltischchen der Monarchin steht, darüber wird oft heißer diskutiert, als über den Anlass des Einblicks in die Räumlichkeiten der Queen an sich. Bei einem offiziellen Termin lichteten die Fotografen nun eine weitere, bisher unbekannte Aufnahme der Queen mit ihren Urenkeln und dem kürzlich verstorbenen Prinz Philip (✝99) ab!

Am Mittwoch verlieh die Königin dem Konzertorganisten Thomas Trotter die Queen's Medal for Music in ihren privaten Gemächern im Windsor Castle. Natürlich waren auch Fotografen bei der feierlichen Übergabe dabei – und die fingen ein besonderes Detail ein: Auf einem Couchtisch hinter der Queen prangte ein großes, gerahmtes Foto der Queen mit ihrem Ehemann Philip und ihren Urenkeln Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6). Die Aufnahme scheint laut People von Ende 2016 zu stammen – damals war Charlotte nämlich erst rund 18 Monate alt und deswegen so klein auf dem Schoß der Monarchin.

Auf der Aufnahme sind allerdings noch weitere Kids zu sehen: die Enkel von Prinzessin Anne (71) Isla Elizabeth und Savannah sowie Zara Tindalls älteste Tochter Mia Grace. Das Foto, das auf der anderen Seite der Kommode platziert war, kennen die Royal-Fans bereits: Es ist die wunderbare Aufnahme der Queen, Philip, George, Charlotte und Louis (3) aus dem Jahr 2018, als der kleine Prinz gerade auf die Welt gekommen war.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Thomas Trotter im Windsor Castle, Dezember 2021

Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Die Queen mit ihren Enkeln und Prinz Philip

