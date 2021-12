Die Fans sind von diesem Anblick sicher ganz entzückt. Sarah Engels (29) und ihr Mann Julian (28) haben gerade ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Die Sängerin hat schon einen Sohn aus der Beziehung mit Pietro Lombardi (29) – mit ihrem neuen Partner hat sie jetzt eine Tochter: Solea Liana. Ein paar Einblicke in den Alltag mit der Kleinen haben Sarahs Follower schon bekommen und auch schon den ein oder anderen Blick auf den Hosenmatz werfen können. Jetzt teilten die Eltern ein neues Foto, das eine ganz besondere Message überbrachte.

Sowohl die Brünette als auch ihr Liebster luden ein identisches Bild in ihrem Instagram-Feed hoch. Darauf hat Sarah ihre Hände in die von Julian gelegt. In der Hand der Beauty liegt wiederum die klitzekleine Hand ihres Babys, das die Finger um den Daumen seines Papas gelegt hat. In der Bildunterschrift teaserte das Promipärchen dazu ein schönes Projekt an: Im Namen ihrer Tochter hat es nämlich einen Trinkwasser-Brunnen in Uganda bauen lassen. "Wasser ist Leben und daher bewirkt unser kleiner neugeborener Engel Solea Liana jetzt schon ganz Großes", stellten die beiden klar.

Damit sind sie nicht die Ersten, die auf diese wohltätige Idee gekommen sind. Auch Yeliz Koc (28) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) haben sich dazu entschieden, einen Brunnen im Namen ihres Kindes errichten zu lassen. "Ein neuer Brunnen mit frischem Trinkwasser für Mensch, Tier und Natur wurde bereits auf ihren Namen in Uganda gebaut", berichtete der "Wilde Kerle"-Star kurz nach der Geburt von Snow Elanie.

Instagram / sarellax3 Sarah, Julian und Solea Liana Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

