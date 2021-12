Bosse gewährt jetzt seltene Einblicke in sein Familienleben. Normalerweise hält sich der Sänger, der mit vollem Namen Axel Bosse heißt, weitgehend bedeckt, was seine Ehefrau Ayşe und seine Tochter betrifft. Jetzt plauderte der Musiker aber munter und fröhlich über sein Leben als Vater und gab zudem auch private Einblicke in seine eigene Jugend. Seine Tochter scheint schon jetzt sehr nach ihm zu kommen.

Die 15-Jährige hegt eine große Leidenschaft für Theater, Musik und Kunst. "Was Nirvana und Kurt Cobain für mich war, ist für sie Billie Eilish", erzählte der Künstler gegenüber Spiegel. In ihr sehe er viel von sich selbst – tatsächlich ist der Teenager jetzt fast in dem Alter, in dem Bosse damals sein Elternhaus verlassen hatte. Der gebürtige Niedersachse zog bereits mit 16 Jahren vom Dorf in die Hauptstadt Berlin, um sich seinen Traum vom Musikmachen zu erfüllen.

Seiner Tochter würde er diese Freiheit auch gewähren – glaube er zumindest. "Es sieht jetzt nicht danach aus, aber wer weiß, vielleicht steht sie in zwei Jahren vor mir und sagt: Ich werde jetzt Steuerberaterin", witzelte der 41-Jährige. Das sei dann aber auch in Ordnung für ihn, solange seine Tochter glücklich ist. "Es ist ihr Weg", betonte Bosse.

Instagram / axelbosse Bosse als Kind

ActionPress Bosse, Musiker

Instagram / axelbosse Bosse, Musiker

