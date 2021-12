Die Musikwelt trauert um eine der seinen. In den 60er-Jahren feierte Michael Nesmith als Bandmitglied von The Monkees seinen weltweiten Durchbruch. Zu den Hits der US-amerikanischen Rock-Pop-Band gehörten unter anderem "Last Train to Clarksville", "Daydream Believer" oder "I'm a Believer" die sich heute noch einer großen Beliebtheit erfreuten. Zudem galt der gebürtige Texaner als Ideengeber für den Musiksender MTV. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass Michael im Alter von 78 Jahren verstorben ist.

Wie TMZ nun berichtete, gab die Familie des Musikers nun diese traurigen Neuigkeiten bekannt. Michael sei heute Morgen im Kreise seiner Liebsten eines natürlichen Todes gestorben. Im Netz zeigen sich viele Fans sehr betroffen über den Tod des Sängers. So schrieb ein User beispielsweise auf Twitter, dass der "Valerie"-Interpet seiner Meinung nach einer der besten Musiker gewesen sei und ein weiterer fügte hinzu: "Ich erinnere mich noch ein wenig aus meiner Jugend an The Monkees und daran, dass meine Eltern [...] ihre Musik gehört haben".

Mit dem Ableben von Michael sind inzwischen drei der vier Mitglieder der beliebten Band verstorben. Davy Jones und Peter Tork (✝77) waren bereits im Jahr 2012 beziehungsweise im Februar 2019 verschieden. Als einziger Überlebender bleibt nun Micky Dolenz zurück, der mit Michael im vergangenen Monat noch auf der Bühne stand. Im Greek Theater spielte das Duo seine letzte gemeinsame Show.

The Monkees, Rock-Pop-Band der 60er-Jahre

Peter Tork, Micky Dolenz und Michael Nesmith im Mai 2016

Michael Nesmith, "The Monkees"-Bandmitglied

