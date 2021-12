Jakub Jarecki kann nicht mehr an sich halten! Der Fußballer und seine Freundin Kate Merlan (34) stellen aktuell bei Temptation Island V.I.P ihre Beziehung auf die Probe. Schon nach wenigen Tagen kam es für die Beauty jedoch zum Schock – denn ihr Ex-Lover Diogo Sangre zog als Verführer in die Villa ein. Der Tattoo-Liebhaber nutzte anschließend sofort die Gelegenheit, von dem Techtelmechtel zu erzählen. Für Jakub ein No-Go, das ihn vor Wut kochen ließ!

In der fünften Episode wurden die vergebenen Männer vom Temptation-Sound vor den Fernseher gelockt. In dem dort gezeigten Film ging es besonders um Diogo und Kate – und der Tätowierer erklärte: "Wir hatten mal was miteinander. Ich weiß, dass sie sich damals schon mit ihrem jetzigen Freund getroffen hat!" Jakub war von diesen Szenen alles andere als begeistert. Mit hochrotem Gesicht schimpfte er: "Der setzt sich da hin und erzählt irgendwas über mich. Was ist das für ein Pussy-Verhalten? Was ist das für eine linke Sau?"

Immerhin scheint Jakub inzwischen zuzugeben, dass er Diogo kennt. Noch in der vierten Folge hatte er behauptet, nichts von der pikanten Vergangenheit seiner Ex zu wissen. Gegenüber Promiflash erklärte er später, nur aus Loyalität zu Kate gelogen zu haben: "Weil ich ihr selbst die Möglichkeit geben wollte, sich dazu zu äußern!"

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Kate Merlan und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2021

