Melanie Müller (33) wehrt sich gegen ihre Hater! Kürzlich gab Mike Blümer, der Mann der Reality-TV-Bekanntheit, die Trennung des Paares bekannt. Daraufhin betonte die Ex-Dschungelkönigin, dass sie bereits vor Mikes Entschluss die Partnerschaft beendet habe. Halt in dieser schwierigen Zeit findet die Blondine aktuell bei Freunden. Außerdem gönnte sie sich offenbar ein weiteres Facelifting. Das gefiel einigen auf ihrem Social-Media-Account so gar nicht: Diesen Leuten machte Melli nun eine Ansage!

"Ich bin nicht auf der Welt, um zu sein wie andere mich gerne hätten!", stellte Melli auf Instagram klar. Dazu postete sie Fotos, auf denen sie superselbstbewusst in die Kamera blickt. Von ihren Fans erhielt die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin prompt Zuspruch. "Das machst du auch richtig. Du lebst dein Leben und nicht das der anderen", redete ihr ein User gut zu.

Aber was war der Grund für die Hate-Kommentare? Auf Instagram postete Melli ein Foto von sich und Papis Loveday (44) und bedankte sich bei dem Model für den Support in der aktuellen Zeit. Auf dem Pic wirkte das Gesicht der 33-Jährigen jedoch konturierter als sonst. Der Hashtag "Facelift" bestätigte den Verdacht, dass Melli sich erneut einer Gesichtsbehandlung unterzog. "Völlig unnatürlich, keine Ausstrahlung mehr, wie Roboter", kritisierte ein User Mellis neuen Look.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Ex-"Promi Big Brother"-Bewohnerin

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Papis Loveday im Dezember 2021

