Iris Klein (54) hat einen ganz schön einschneidenden Eingriff hinter sich! In der Vergangenheit hat sich die Mama von Daniela Katzenberger (35) und Jenny Frankhauser (29) bisher nur aus gesundheitlichen Gründen operieren lassen: Im Sommer 2020 hatte sich die TV-Bekanntheit wegen ihrer Lipödem-Erkrankung unters Messer gelegt. Jetzt gönnte sich Iris – wie schon ihre berühmten Töchter vor ihr – ihre allererste richtige Beauty-OP: Die Ehefrau von Peter Klein hat sich einem Mega-Facelift unterzogen!

In ihrer Instagram-Story zeigt Iris nun das erste Ergebnis: Der Eingriff fand am 19. November statt – seitdem ist das Gesicht der 54-Jährigen deutlich straffer geworden, wirkt offener und ihre Mundwinkel und ihre Wangen hängen nicht mehr. Genau das hatte die Katzenmama nämlich sehr gestört: "Viele haben mir geschrieben, dass sie auch diese Angela-Merkel-Gedächtnis-Mundfalten haben. Die kriegt man auch nicht weggecremt. [...] Deswegen habe ich das machen lassen", hatte sie bereits vor Kurzem im Netz erzählt.

Drei Wochen liegt die Operation nun schon zurück, bei der sich Iris von einem Kamerateam hat begleiten lassen. Auch wenn sie an manchen Stellen noch ein wenig geschwollen ist, ist sie schon sehr happy mit ihrem neuen Erscheinungsbild: "Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Es tut auch überhaupt nicht weh. [...] Ich bin zufrieden und würde es immer wieder machen", stellte sie klar. Tochter Dani steht übrigens auch voll und ganz hinter dem Schritt. "Sie hatte ja seit zwei Jahren diesen intensiven Wunsch. Also ganz ehrlich, solange sie noch ihr Po-Loch an der richtigen Stelle hat, ist alles gut", scherzte Dani.

