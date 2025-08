Keine Beziehungskrise mehr: Bei Iris Klein ist alles im Lot

Die Wogen scheinen sich bei Iris Klein (58) und ihrem Partner Stefan Braun wieder geglättet zu haben – zumindest laut der Reality-TV-Teilnehmerin. Nachdem Stefan öffentlich über eine Beziehungskrise gesprochen hatte, meldete sich nun Iris selbst zu Wort. In ihrer Instagram-Story erklärte die Mama von Daniela Katzenberger (38), dass ein ausführliches Gespräch zwischen den beiden ausgereicht habe, um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. "Alles ist nun wieder in Ordnung", versicherte Iris ihren Followern.

Iris nutzte die Gelegenheit jedoch auch für einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex-Mann Peter Klein (58) und dessen neue Partnerin Yvonne Woelke (45). Diese hatten sich in die Liebeskrise eingemischt und Kritik an Stefan geäußert, was Iris offenbar nicht unkommentiert lassen wollte. Sie richtete sich in ihrer Story direkt an ihre Fans, bedankte sich für die Unterstützung und fügte hinzu: "Und die Trittbrettfahrer hatten nun immerhin ihre fünf Minuten Ruhm." Offenbar möchte sie in Zukunft solchen Kommentaren wenig Beachtung schenken und sich wieder auf sich selbst und ihre Beziehung konzentrieren.

Iris und Stefan, die ihre Beziehung bisher eher diskret hielten, scheinen nach diesem Vorfall wieder fest zueinander zu stehen. Iris hatte in der Vergangenheit immer wieder turbulente Zeiten zu überstehen, besonders die medienwirksam beendete Ehe mit Peter. Damals waren er und seine heutige Partnerin beide als Dschungelcamp-Begleiter in Australien. Iris warf ihrem früheren Mann öffentlich vor, sie während seiner Zeit dort betrogen zu haben. Während er und seine heutige Partnerin Yvonne dementiert hatten, dass es im Dschungelcamp-Hotel zwischen ihnen funkte, kamen sie wenig später tatsächlich zusammen. Stefan hingegen betonte zuletzt, dass er auch in Krisenzeiten zu Iris stehen würde.

Nicole Kubelka / Future Image Stefan Braun und Iris Klein bei den RTL+ Reality Awards in Köln, Dezember 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025