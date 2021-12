Hat sich das Bachelor in Paradise-Drama gelohnt? Bei Karina Wagner (25) und Gustav Masurek (32) war es ein regelrechtes Auf und Ab im Paradies. Das Duo war sich auf Anhieb sympathisch – doch die hübsche Brünette ließ den ehemaligen Bachelorette-Boy immer wieder abblitzen. Am Ende hatten sie aber doch zueinandergefunden, sich ihren Familien vorgestellt und sogar symbolisch einen Ring ausgetauscht. Aber wie ging es nach der Show weiter? Karina und Gustav sind ein Paar und haben große Pläne.

Das wurde jetzt in der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig (57) aufgeklärt. Die Lüneburgerin und ihr TV-Flirt haben sich tatsächlich für eine gemeinsame Zukunft entschieden. "Wir haben gemerkt: Es ist das Richtige, wir tun uns beide gut und haben schon die nächsten Ziele und Pläne", stellte Karina klar. Und diese Pläne sind schon ziemlich konkret. "Wir ziehen tatsächlich in wenigen Tagen schon zusammen", plauderte sie aus. Für Serkan Yavuz (28), der gewettet hatte, dass aus ihnen nichts wird, gab es deshalb auch ein kleines Geschenk: einen signifikanten Borat-Anzug. Er musste dann halb nackt durchs Studio flitzen.

Aber warum war es vorab so ein Hin und Her bei den Turteltauben? Im Gespräch mit Promiflash vermutete Karinas beste Freundin Stephie Stark (26), dass sich die Ex-Bachelor-Teilnehmerin zwischenzeitlich vielleicht von Äußerlichkeiten habe blenden lassen. "Ich vermute, es liegt daran, dass sie sich ihren Traumtypen optisch vielleicht immer ein bisschen anders vorgestellt hat", erklärte sie. Trotzdem war sie sich sicher, dass die 25-Jährige mit Gustav genau den Richtigen ausgewählt habe.

Anzeige

Instagram / gustavma4 Gustav Masurek, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de