Was hindert Karina Wagner (25) daran, sich endlich fallen zu lassen? Die ehemalige Rosenlady hat bei Bachelor in Paradise die Qual der Wahl: Einige Kandidaten bekundeten bereits ihr Interesse, doch letztendlich landete die Kosmetikerin immer wieder bei Ex-Bachelorette-Boy Gustav Masurek (32). Zwischen den beiden fielen sogar schon einige heiße Küsse! Doch so ganz kann sich die Influencerin offenbar nicht auf ihn einlassen. Ihre gute Freundin Stephie Stark (26) hat eine Vermutung, woran das liegen könnte...

"Karina ist eine wahnsinnig attraktive Frau", erzählte die einstige Bachelor-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash. Sie glaube, dass Gustav womöglich einfach nicht dem Beuteschema der 25-Jährigen entspreche. "Ich vermute, es liegt daran, dass sie sich ihren Traumtyp optisch vielleicht immer ein bisschen anders vorgestellt hat", mutmaßte Stephie. Trotzdem finde sie, dass der Betriebsleiter eine gute Wahl für ihre Freundin sei. "Von dem her glaube ich auch nicht, dass irgendjemand anderes besser zu ihr passt", stellte die ehemalige Take Me Out-Teilnehmerin klar.

Tatsächlich ist Stephie mit dieser Meinung nicht alleine: Der ehemalige Rosenanwärter Lars Maucher (25) könnte sich sogar vorstellen, dass Karina und Gustav auch im echten Leben eine Chance haben. "Ich glaube, aus den zwei könnte etwas Ernstes werden", erklärte er seine Haltung vor wenigen Tagen im Promiflash-Interview.

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / lars.m_27 Lars Maucher, Ex-Bachelorette-Boy

