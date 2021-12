Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) sind im absoluten Nestbau-Modus! Eben erst haben die beiden Bachelor in Paradise-Kandidaten verkündet: Sie erwarten ein gemeinsames Baby! Für das anstehende Familienleben ließ der ehemalige Bachelorette-Boy sogar seine Wahlheimat Köln hinter sich und kehrte zurück in seine Heimatstadt Regensburg. Hier haben sich Samira und Serkan nun ein schickes Reihenhaus zugelegt und richten ihr trautes Heim ein!

Die Umzugsarbeiten sind noch in vollem Gange. Dennoch teilte der 28-Jährige in seiner Instagram-Story schon Einblicke in die neue Bleibe. Zusammen mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin zieht der gebürtige Bayer in eine Neubausiedlung. Das Reihenhaus hat drei Etagen und bietet reichlich Platz. Sogar das geplante Kinderzimmer zeigt Serkan. Der Nachwuchs soll direkt in der Nähe seiner Eltern schlafen. "Ein Traum, ich lieb's, wir lieben's", fasste der werdende Papa am Ende der Roomtour zusammen.

Eine Herausforderung müssen die Eltern in spe aber noch auf sich nehmen. "Das wird ein einziger Machtkampf gegen Samira wegen der Einrichtung. Das wird ein Spaß", ahnt Serkan schon jetzt. Dem neuen Lebensabschnitt blicken die beiden aber dennoch euphorisch entgegen. "Bin so unfassbar happy einfach", beteuerte der Realitystar.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, August 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Januar 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Dezember 2020 in Köln

