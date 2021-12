Bei dieser Auswahl kann sie sich offenbar gar nicht entscheiden! Walentina Doronina ist Teil der ersten Reality Shore-Staffel – ein Format, bei dem es vor allem um Alkohol, Party und Spaß geht. Doch die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin hat noch andere Absichten in der Villa. Sie sucht nach dem Richtigen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Denn Walentina findet einfach alle Boys gut!

"Ich habe Bock, mich zu verlieben. Ich bin ein offener Mensch. Ich habe Bock auf Emotionen, auf Liebe, auf Action, auf Flirts", erklärte die Blondine vor der ganzen Gruppe, was für verwirrte Blicke sorgte. Denn "Reality Shore" ist eigentlich kein Datingformat. Trotzdem checkt sie die Männer ganz genau ab und zeigt nicht nur an einem Interesse: "Und wenn es dann vielleicht Emanuel ist oder Niko, Nic, Niko, der ist auch ganz cute. Ich bin ganz hin- und hergerissen. Ich weiß noch nicht [das ist] so – so schwierig", gab sie ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt.

Um herauszufinden, wer zu ihr passt, geht Walentina mit den Boys auf Tuchfühlung. So teilt sie sich mit Emanuel ein Bett, schläft kurzzeitig neben Niko oder kuschelt mit dem Temptation Island-Star Yasin am Pool. Letzterer ist nicht abgeneigt von ihrer Flirt-Offensive. Walentina spoilerte bereits, was in den nächsten Folgen passieren wird – und zwar wird sie auch mit Calvin Kleinen (29) rumknutschen. Ob er der Richtige für sie sein könnte?

CH Media Emanuel Brunner, "Reality Shore"-Kandidat

CH Media "Reality Shore"-Kandidat Yasin

Instagram / walentinadoroninaofficial // Instagram / calvinkleinen Walentina Doronina und Calvin Kleinen

