Fans vermuten: "Germany Shore" bekommt diese vier Neuzugänge

Kaum wurde bekannt gegeben, dass Gigi Birofio (26) in der neuen Staffel von Germany Shore zu sehen sein wird, da brodelt schon die Gerüchteküche über weitere Teilnehmer. Das Instagram-Profil "Reality Shows Edit" heizt die Spekulationen an: Dort werden Juliano Fernandez, Nadja Großmann, Cansin von Make Love, Fake Love und Fabi aus Too Hot To Handle: Germany als mögliche Neuzugänge des Casts gehandelt. Verschiedene Realitystars scheinen die Vermutungen zu bestätigen. Während Jenny Grassl (24) dazu schreibt: "Sie wird es rocken", liefert Shore-Urgestein Walentina Doronina (25) mit ihrem Kommentar Hinweise, die die Vermutungen weiter untermauern könnten.

Neben den möglichen Neueinsteigern sollen auch bekannte Gesichter einen festen Platz im Format behalten. Walentina selbst wird Gerüchten zufolge mit von der Partie sein, ebenso wie Paulina Ljubas (28), Tommy Pedroni (30) und Sahel. Die Mischung aus neuen und altbekannten Mitgliedern verspricht daher wieder jede Menge Konflikte, Intrigen und unterhaltsame Momente. Auch wenn der Sender bisher keine weiteren Teilnehmer offiziell bestätigt hat, heizt die wachsende Fangemeinde die Vorfreude auf die kommende Staffel bereits ordentlich an.

Schon jetzt ist klar: Gigi wird bei "Germany Shore" definitiv für Tohuwabohu sorgen. Erst gestern wurde seine Teilnahme in den sozialen Medien bestätigt. "Und wer ist dabei? Ja, die Kirsche von der Kirschtorte. Aber sie wird nicht nur süß sein, sie wird auch ein bisschen verfault sein. Und deswegen, der eine oder andere kann sich auf was gefasst machen", kündigte der Dschungelcamp-Star höchstpersönlich an. Ab Herbst soll die neue Staffel auf Paramount+ zum Streaming bereitstehen.

Anzeige Anzeige

Paramount "Germany Shore"-Logo

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024

Anzeige