Walentina Doronina und Calvin Kleinen (29) tauschen bei "Reality Shore" scharfe Zungenküsse aus! Ab dem 8. Dezember wird die neue Reality-TV-Show auf Joyn ausgestrahlt. Schon jetzt verspricht der Cast um Walentina, Yasin Mohamed, Danilo Cristilli (25) und Co. Unterhaltung pur: Party- und Flirtabenteuer sind garantiert. Jetzt gab Walentina selbst einen Eindruck davon, was in der Show passiert und spoilerte dadurch gleich doppelt: Auch Calvin Kleinen ist mit von der Partie und die Beauty knutscht heftig mit ihm herum!

Auf Instagram postete Walentina erste Aufnahmen von "Reality Shore", auf denen die Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin mit Calvin in einem Pool turtelt. Die beiden kommen sich immer näher und züngeln daraufhin heftig. Doch Kandidat Emanuel schien es gar nicht zu schmecken, dass Walentina und Calvin so innig Körperflüssigkeiten austauschten. Auch er schnappte sich daraufhin die Blondine und knutschte mit ihr herum. "Ich hatte ein bisschen Fun mit Calvin, aber dann kam der Manu und danach wieder Calvin und dann wieder Manu", fasste Walentina ihre Flirtoffensive zusammen.

Zuvor war noch gar nicht offiziell verkündet worden, dass der einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer Calvin auch bei "Reality Shore" dabei sein wird. Doch während sich die Zuschauer hierzulande bis zum Start der Show noch gedulden müssen, durften sich Fans in der Schweiz die Sendung schon ansehen. Neben Calvin und Walentina sind weitere bekannte Reality-TV-Gesichter mit von der Partie, unter anderem Yasin Mohamed, Jessica Fiorini, Danilo Cristilli und Gina Alicia.

Die Kandidaten von "Reality Shore"

Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Yasin Mohamed bei "Reality Shore"

