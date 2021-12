Annemarie Carpendale (44) hat eine neue Schwiegertochter ins Auge gefasst. Zusammen mit ihrem Mann Wayne (44) hat die Moderatorin einen Sohn, den kleinen Mads. Doch obwohl der Hosenmatz gerade einmal drei Jahre alt ist, macht sich seine Mama offenbar schon ein paar Gedanken um die Zukunft. Anscheinend hat sie jetzt nämlich seine potenzielle Traumfrau gefunden. Thore (37) und Jana Schölermann (34) haben heute die Geburt ihrer Tochter Ilvi verkündet – und die hat Annemarie als Schwiegertochter ins Auge gefasst.

Auf Instagram hatte der frischgebackene Papa den späteren Verehrern seiner Tochter schon jetzt eine Ansage gemacht. Der 37-Jährige werde ein Auge darauf haben, mit wem Ilvi irgendwann man anbandeln wird. Während der ein oder andere junge Herr davon vielleicht eingeschüchtert sein dürfte, hat eine keine Sorge, dass ihr Sohn bei dem The Voice of Germany-Moderatoren durchfallen könnte. Annemarie Carpendale möchte ihren Mads mit dem Nachwuchs ihres TV-Kollegen verkuppeln. "Also Mads ist startklar", kommentierte sie Thores Post. Bis die zwei einander vorgestellt werden, dürfte aber noch ein Weilchen vergehen – immerhin ist Ilvi derzeit noch mit Mama Jana im Krankenhaus.

Allerdings hat Baby Ilvi wohl noch etwas Konkurrenz: Denn es ist nicht das erste Mal, dass die Carpendales ihren Spross mit einem Promikind verkuppeln wollen. Als Lena Gerckes (33) Tochter Zoe auf die Welt kam, liebäugelte Wayne damit, die Kleine irgendwann mal mit seinem Sohn bekannt zu machen. "Das Gercke-Baby ist da. Es ist ein Mädchen", schrieb er in einer selbst erstellten Bilder-Story von sich und Mads. Der Kleine antworte darin: "Endlich hat mein Leben einen Sinn."

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im Jahr 2020

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann mit seiner Tochter

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

