Das Warten hat ein Ende! Schon seit einigen Tagen war klar, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis das Baby der Moderatoren Jana (34) und Thore Schölermann (37) das Licht der Welt erblicken würde. Aufgrund von Komplikationen in der Schwangerschaft hatte die Geburt sogar schon beinahe künstlich eingeleitet werden müssen. Nachdem das Paar seine Fans täglich mit Updates versorgt hatte, wurde es auf Social Media plötzlich still. Jetzt ist auch klar, warum: Die beiden sind Eltern geworden.

Das verkündeten Thore und seine Frau vor wenigen Minuten auf ihren Instagram-Kanälen. Sie teilten jeweils ein Foto, das die kleinen Hände ihrer Tochter zeigt, die in den Händen der stolzen Eltern liegt. "Und auf einmal macht alles Sinn! Willkommen in der Familie, kleines Schölermannchen", schrieb das Paar zu dem Bild. Außerdem verriet es noch ein ziemlich wichtiges Detail zu seinem Nachwuchs: den Namen. "Unsere kleine Ilvi. Keine Worte der Welt könnten beschreiben, wie dankbar wir sind und was wir für dich empfinden!", steht in der Bildunterschrift.

Auch wenn die Kleine erst seit wenigen Momenten auf der Welt ist, hat Papa schon eine richtige Ansage an zukünftige Dating-Interessenten. "An zukünftige Jungs: Wenn es so weit ist, ich habe euch im Auge", witzelte der The Voice-Moderator zu der süßen Babyverkündung.

Instagram / thoreschoelermann Jana und Thore Schölermanns Baby

Wenzel, Georg / ActionPress Jana und Thore Schölermann beim kinderTag 2021 in Berlin

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Hund Rudi

