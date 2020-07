Noch nicht lange auf der Welt, aber schon jetzt einen kleinen Verehrer! Am Freitag gab Lena Gercke (32) bekannt, dass sie und ihr Freund Dustin Schöne Eltern einer Tochter geworden sind. Mittlerweile haben die Neu-Eltern schon zahlreiche Glückwünsche erreicht – und darunter hat sich auch schon ein kleiner Bewunderer herauskristallisiert: Mads Carpendale, der Sohn von Annemarie (42) und Wayne Carpendale (43) scheint ein Auge auf Lenas Mädchen geworfen zu haben!

Via Instagram teilt Wayne einen ziemlich coolen Schnappschuss von sich und seinem Sohnemann, auf dem er sich mit ihm von Mann zu Mann unterhält. "Das Gercke-Baby ist da. Es ist ein Mädchen", legt der Moderator sich selbst eine Comic-Sprechblase in den Mund. Sein Sohnemann kann da nur aufatmen. "Endlich hat mein Leben einen Sinn!", fügt sein Vater in die Textwolke über Mads' Kopf ein.

Das ist beileibe nicht das erste Mal, dass der 43-Jährige so ein witziges Bild von sich und seinem Söhnchen teilt. Erst vor wenigen Wochen fütterte der Kleine seinen Papa mit Blaubeeren, obwohl dieser lieber Erdbeeren wollte. Auch das machte der Moderator im witzigen Comicstil mit Sprechblasen deutlich.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn Mads

Instagram / lenagercke Lena Gercke

Instagram / wayne_interessiert_s Mads und Wayne Carpedale



