Jay hat offenbar Ersatz gefunden. Eigentlich hatte der Temptation Island-Verführer bei Adam sucht Eva mit Giuliana Farfalla (25) angebandelt – doch dann verbannte das Model ihn überraschend in die Friendzone. Mittlerweile hat sie sogar endgültig die Reißleine gezogen und die textilfreie Flirtshow verlassen. Nach dem Korb ist bei Jay aber längst kein Trübsalblasen angesagt – er hat schon die nächste Beauty ins Auge gefasst. Bei ihm und Neuzugang Corinna Frank ging es sogar direkt zur Sache.

Weil der Ex on the Beach-Star und die Österreicherin eine Challenge für sich entschieden hatten, durften sie sich über romantische Stunden zu zweit freuen. Im Liebesbereich der Nackedei-Insel – dem siebten Himmel – gönnten sie sich ein ausgiebiges Bad im sprudelnden Whirlpool. Bei Sekt und Unterhaltungen blieb es aber nicht. Auf Jays Frage, was der Dunkelhaarigen noch für ein perfektes Date fehlen würde, ging sie in die Offensive und setzte zum Kuss an. Daraufhin folgte eine intensive Knutscherei, bei der keiner der beiden die Hände bei sich lassen konnte. "Ging dann schnell, aber für mich war es der richtige Moment. Ich will einfach in diesem Moment sein und genießen. Es hat gepasst und ich mag das auch so", betonte Corinna.

Aber sind die zwei nach der wilden Knutscherei im Hot Tub ganz enthaltsam zu Bett gegangen? Wohl nicht! Auch in den Laken ging es munter weiter. Nachdem Jay und die 31-Jährige die Decke über sich gezogen hatten, konnten die Zuschauer sogar verdächtige Bewegungen erkennen. Hatten sie etwa Sex? So richtig auspacken wollten die Turteltauben. "Erzählen wir das drüben oder sagen wir gar nichts?", wollte der Leipziger am nächsten Morgen wissen. Bei Corinna stieß diese Frage eher auf wenig Verständnis.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

Adam sucht Eva, RTL II Giuliana Farfalla und Jay bei "Adam sucht Eva"

RTL2 Corinna Frank, "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin

RTLZWEI/Christoph Kassette Jay, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer 2021

