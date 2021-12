Bei Adam sucht Eva fließen Tränen! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Giuliana Farfalla (25) und der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführer Jay kamen sich in der Nackedei-Show näher, doch immer wieder ging die Laufstegschönheit auf Abstand mit Jay. Damit verwirrte sie den Hottie vollends. Nachdem die Blondine den Stripper zunächst in die Friendzone schickte, kuschelte sie im nächsten Moment wieder mit ihm. Doch jetzt zog Giuliana die Reißleine: Sie trennte sich nicht nur endgültig von Jay, sondern verließ auch die Show!

"Ich habe für mich gemerkt: bis hier und nicht weiter", stellte Giuliana klar, bevor sie das Gespräch mit Jay suchte. "Die Reise ist für mich vorbei", stellte die Beauty für sich mit Tränen in den Augen fest. Doch sie verließ die Show nicht, ohne ihrem Ex-TV-Partner liebevolle Worte zu hinterlassen. "Du hast mir die Augen geöffnet, das hat mir ein Stück weit für mein Leben geholfen, dass ich hinschauen sollte, was der andere für mich tut", erklärte Giuliana.

Doch trotz der warmen Worte konnte Jay seine große Trauer wegen Giulianas Auszug nicht verbergen. "Es ist deine Entscheidung, aber es tut mir weh", gab der Ex von Roxy zu. Dennoch hoffte er, dass möglicherweise für ihn noch eine Eva ins Paradies zieht, die ihn genauso begehrt, wie er sie.

