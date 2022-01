Schlittert Jay nun direkt in eine feste Beziehung? Der Stripper hatte zuletzt einige Liebespleiten hinnehmen müssen. Weder bei Temptation Island V.I.P. noch bei Ex on the Beach konnte er eine Frau fürs Leben kennenlernen. Bei Adam sucht Eva verguckte er sich zwar in Germany's next Topmodel-Beauty Giuliana Farfalla (25) – aber auch von ihr gab es einen Korb. Jetzt scheint der TV-Nackedei aber eine Dame gefunden zu haben, die ihn genau so nimmt, wie er ist. Jay datet Fetisch-Model Lisa – seine große Liebe?

"Von Liebe kann man zwar noch nicht sprechen, aber es fühlt sich sehr gut an", betonte die 23-jährige Lisa jetzt gegenüber Bild. Sie glaubt, dass vor allem Jays Beruf als Stripper ihm in der Vergangenheit so viel Pech in Sachen Beziehung beschert habe. Viele Frauen kämen mit dem erotischen Tanzen eher weniger zurecht. "Irgendwie verbindet uns das, weil ich auch aufreizende Bilder mache", erzählte die Barkeeperin. Und tatsächlich: Auf ihrem Social-Media-Account häufen sich heiße Nackt-Aufnahmen und Bilder von ihr in Lack und Leder.

Kennengelernt haben sich Jay und Lisa aber nicht erst vor Kurzem: Sie haben sich schon vor zwei Jahren auf der privaten Party einer gemeinsamen Bekannten kennengelernt. An einer Beziehung hinderte die beiden aber Lisas damalige Liaison. "Damals hatte ich noch einen Freund, aber Jay hat mir sofort gefallen. Er war so locker und offen", erinnerte sie sich.

TVNow Jay, ehemaliger "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / _einhornglitzertoast_ "Adam sucht Eva"-Jays Freundin Lisa

TVNow Jay bei "Ex on the Beach"

