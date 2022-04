Was hat er vom Traumstrand mitgenommen? Falko Ochsenknecht (37) wagte im vergangenen Jahr das TV-Experiment: Bei Adam sucht Eva präsentierte sich der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star splitterfasernackt und suchte nach der großen Liebe. Die fand er in der Kuppelshow zwar nicht, doch ganz leer ging Falko offenbar nicht aus. Promiflash verriet er jetzt, welche Erkenntnisse er in dem Format gewonnen hat.

"Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung", fasste Falko seine Teilnahme an der Show im Gespräch mit Promiflash positiv zusammen. Vor allem habe er einige Prioritäten in seinem Leben neu ordnen können: "Es war das erste Mal, dass ich über einen längeren Zeitraum nichts von meiner Mutter gehört habe und auch von den Menschen, die mir wichtig sind." Das habe ihm gezeigt, wie sehr ihm die Menschen in seiner Umgebung am Herzen liegen.

Seine Zeit wolle er von nun an wesentlich besser nutzen, betonte Falko: "Die Zeit ist etwas, was uns niemand zurückgeben kann." Ansonsten habe ihn die Nackedei-Show im Alltag wenig verändert: "Eigentlich gar nicht, ich bin immer noch derselbe Chaot wie vorher."

Anzeige

RTLZWEI Falko Ochsenknecht und Lutz Schweigel, BTN-Stars

Anzeige

RTLZWEI Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

Anzeige

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im August 2020

Anzeige



