Wann flimmert Hans Sigl (52) in seiner beliebten Rolle als Der Bergdoktor wieder über die TV-Bildschirme? Die vergangene Staffel der Arztserie endete mit einem regelrechten Drama: Während der Mediziner mit seiner Partnerin Anne (Ines Lutz, 38) die Hochzeit geplant hatte, tauchte seine Ex Franziska (Simone Hanselmann, 42) auf und eröffnete ihm, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Wie und wann wird die Story rund um Bergdoktor Martin Gruber und seine Liebsten weitergehen?

Vonseiten des Senders ZDF wurde bisher noch nichts verraten – doch Schauspielerin Andrea Gerhard (37) plauderte den Startschuss der neuen Folgen via Instagram aus. Laut den Aussagen der Darstellerin, die in die Rolle von Arzthelferin Linn Kemper schlüpft, soll es schon bald Nachschub geben – genauer gesagt am 20. Januar. Linn selbst hat in den neuen Folgen auch einiges zu klären. Die Sprechstundenhilfe bandelte in den vergangenen Folgen nämlich mit Martins Bruder Hans (Heiko Ruprecht) an, der allerdings ein verheirateter Familienvater ist.

Die Fans dürfen sich also wieder auf jede Menge Spannung, Drama und Gefühle gefasst machen. Im Vergleich zu den Vorjahren müssen die Anhänger der Serie aber trotzdem noch länger Durchhaltevermögen und Geduld beweisen – sonst starteten die neuen Staffeln nämlich immer schon direkt in der ersten Woche nach Neujahr.

