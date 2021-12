Sie verbindet eine tiefe Freundschaft! Im Jahr 2012 begeisterte der Streifen Pitch Perfect Millionen von Fans. Der Film handelt von ziemlich verschiedenen College-Studenten, die jedoch ein gemeinsames Hobby haben: das Singen und Performen auf der Bühne. Trotz anfänglicher Streitereien freunden sich die Hochschüler an und werden zu einem unschlagbaren Team. Auch im wahren Leben haben die Darsteller eine ganz spezielle Verbindung zueinander!

Das verriet nun die Schauspielerin Brittany Snow (35), die die quirlige Chloe Beale in "Pitch Perfect" verkörperte, gegenüber Us Weekly. Sie und ihre Kollegen hätten viel zusammen durchgemacht und seien daran gewachsen: "Manche von uns haben geheiratet, haben sich scheiden lassen. [...] Wenn man so was gemeinsam übersteht, verbindet dich das", hielt Brittany fest. Die Stars rund um Rebel Wilson (41) waren also nicht nur am Set immer füreinander da.

"Wir sind wie eine Familie. Es kommt nicht oft vor, dass man Menschen trifft, die einem so wichtig sind und die auch in deinem Leben bleiben", führte Brittany weiter aus. Deshalb sei sie auch nicht abgeneigt, einen weiteren Teil des Erfolgsfilms zu drehen. "Ich denke, wir wären alle dabei. Drei oder vier Monate mit deinen besten Freunden zu singen und zu tanzen – das kann nicht so schlimm sein", scherzte die Beauty.

Getty Images Schauspielerin Brittany Snow

Getty Images Rebel Wilson bei der Premiere von "Cats"

Getty Images Anna Camp und Brittany Snow, "Pitch Perfect"-Stars

